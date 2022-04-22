Боррель утверждает, что Путин говорит «нет» переговорам по Украине

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22 апреля 2022, 11:46 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Hatim Kaghat/Keystone Press Agency

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 22 апреля, что в ЕС полагают, что Россия в настоящее время не хочет вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Жозеп Боррель заявил о необходимости работать за столом переговоров в сложившихся условиях, однако, по словам дипломата, президент РФ Владимир Путин говорит "нет".

По словам Борреля, российский лидер якобы проиллюстрировал данную позицию в рамках недавнего визита в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера, который впоследствии заявил, что Владимир Путин не хочет обсуждать переговорный процесс. Глава дипломатии ЕС добавил, что европейская сторона хочет поддерживать украинскую сторону и дальше.