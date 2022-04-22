Жозеп Боррель заявил, что «сел бы хоть завтра» за стол переговоров с президентом России Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

22 апреля 2022, 09:14

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Ricardo Rubio / globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «сел бы хоть завтра» за стол переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Жозеп Боррель сказал, что был бы готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным по Украине. Соответствующее заявление глава дипломатии Евросоюза сделал в интервью газете El Pais. Отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с российским лидером, Боррель отметил: "Сел бы хоть завтра"», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что Австралия ввела ограничительные меры в отношении 147 граждан РФ, в число которых попал руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров.