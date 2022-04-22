Следком РФ ведёт процесс по факту обстрела в Донбассе полевого госпиталя боевиками ВСУ

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22 апреля 2022, 13:07

СК Россия, Russian Investigative Committee/ Globallookpress.com

Сотрудники Следственного комитета России совместно с правоохранителями республик Донбасса ведут расследование обстрела украинскими вооружёнными формированиями полевого военного госпиталя, который произошёл в марте.

«По имеющимся данным, подвижное лечебное учреждение подверглось со стороны Украины в марте 2022 года обстрелу ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. При этом в медицинских модулях находились врачи и раненые военнослужащие. В результате попадания осколков один человек из медперсонала специального назначения получил ранение, некоторых контузило», − цитирует ТАСС заявление ведомства.

Также в момент обстрела повреждения получило медицинское оборудование, которое необходимо для оказания помощи больным и пострадавшим. Медики обстрелянного госпиталя лечат кроме российских и республиканских военных и местных жителей, и украинских пленных.

«Следователи СК России... проверят данную информацию и установят подразделение Вооруженных сил Украины, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку», − уточнили в СК.

Напомним, накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим устроил провокацию в Николаевской области с использованием машин со знаком "Z".