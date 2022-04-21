Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что Киев провел в Николаевской области провокацию с машинами со знаком «Z»

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21 апреля 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим устроил провокацию в Николаевской области с использованием машин со знаком "Z".

Михаил Мизинцев заявил, что командование ВСУ отдало приказ специалистам информационно-психологических операций о проведении постановочной съемки "актов мародерства", которые якобы были совершены российскими военнослужащими в отношении мирных жителей в поселке городского типа Воскресенское в Николаевской области.

Согласно последней информации, боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны, которые были переодеты в российскую форму и использовали машины со знаком "Z", грабили частные дома и снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

По словам начальника НЦУО, Министерство обороны Российской Федерации заранее предупреждает "цивилизованный Запад", что в ближайшее время новый фейк со стороны киевских властей якобы о "злодеяниях" российских военнослужащих планируется распространить в СМИ при одобрении украинских кураторов.