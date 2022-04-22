Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с Путиным

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22 апреля 2022, 11:27 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 22 апреля, заявил о необходимости продолжать диалог с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, диалог с которым прекратился после событий в Буче.

Эммануэль Макрон уточнил, что они с премьер-министром Италии Марио Драги не беседовали с Владимиром Путиным после "сцен в Буче", поскольку были ошеломлены и подавлены. Французский лидер напомнил, что они с российским коллегой разговаривали каждый раз, когда его об этом просил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он "хочет этого контакта".

По мнению Макрона, именно в этом контексте их с Драги роль полезна.