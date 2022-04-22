Макрон заявил, что в настоящий момент введение эмбарго на российский газ не обсуждается

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22 апреля 2022, 09:47 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 22 апреля, заявил в рамках беседы с журналистами, что в настоящий момент вопрос введения эмбарго на поставки российского газа в Европу не обсуждается.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что тема эмбарго на поставки газа из РФ может оказаться на столе переговоров, но это произойдет "не сегодня". Французский лидер уточнил, что обсуждения по углю и нефти уже ведутся, а по газу – еще нет, поскольку известно, какие огромные трудности это вызовет.

По словам Макрона, каждый день, когда РФ решает перейти на новый "военный, дипломатический или тактический уровень", якобы уменьшает шансы страны "на возвращение к нормальной жизни" и снижает способность Европы строить прочный мир.