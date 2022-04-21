Глава итальянской регулирующей службы по энергетике предупредил: импорт газа из России в Европу может остановиться в мае

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21 апреля 2022, 13:12

Импорт российского газа в Европейский союз может прекратиться уже в мае. Об прекращении поставок голубого топлива из России в ближайшее время предупредил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини.

Газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление Бессегини пишет, что Брюссель определил систему оплаты российских энергоресурсов в рублях нарушением европейских санкций. Глава итальянской службы отметил, что из-за заморозки поставок российского газа может появиться опасность неполного заполнения газовых хранилищ.

По словам Стефано Бессегини, сейчас «нужно посмотреть, что можно извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить», - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации Украины в ответ на просьбы глав республик Донбасса. Запад на фоне событий на Украине разработал и ввел несколько пакетов антироссийских санкции. Россия предложила Европе перейти на оплату российского газа в рублях. Страны ЕС готовятся отказаться от российских энергоресурсов.