С начала СВО российские войска уничтожили 140 украинских самолетов

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21 апреля 2022, 21:39 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в четверг, 21 апреля, что с начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине 140 украинских самолетов.

По словам Игоря Конашенкова, в общей сложности с начала СВО России на Украине были также ликвидированы 106 вертолетов, 512 БПЛА, 254 зенитных ракетных комплекса, 2 422 танка и прочих боевых бронированных машин.

Кроме того, российская сторона уничтожила 266 установок РСЗО, 1 051 орудие полевой артиллерии, миномет и 2 274 единицы специальной военной автотехники.