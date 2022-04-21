Российские военные за день нанесли удары по четырнадцати объектам украинских войск

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21 апреля 2022, 20:11 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

В течение дня российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удары по четырнадцати объектам украинских войск. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны РФ.

Согласно последним данным, предоставленным официальным представителем Минобороны РФ Игорем Конашенковым, за день российская сторона нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уточняется, что уничтожены были до 120 националистов и свыше 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Кроме того, в населенных пунктах Шнурки и Славянск были ликвидированы склады боеприпасов.