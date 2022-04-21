Две бригады ВСУ прекратили свое существование за время проведения спецоперации

Аргументы Недели → Армия 13+

21 апреля 2022, 19:45

Фото: Соцсети

Два соединения Вооружённых сил Украины больше не существуют это 53-я отдельная моторизированная бригада (ОМБр) и 36-я отдельная бригада морской пехоты (ОБМП). Обе имели пункты постоянной дислокации в Донбасском регионе.

53-я ОМБр была уничтожена в Волновахе, а 36-я ОБМП - в Мариуполе. Оба эти соединения были оставлены командованием ВСУ на произвол судьбы. Им приказали стоять насмерть, без шанса выжить.

Но, морпехам повезло больше. Около тысячи из них сдались в плен и сохранили свои жизни. Штатная численность бригад составляет около 4 тыс. военнослужащих.