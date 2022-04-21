Захарова обратила внимание Верещук, что с территории «Азовстали» давно открыт гуманитарный коридор

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21 апреля 2022, 15:22 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук, что на "Азовстали" давно открыт гумкоридор.

Мария Захарова, комментируя заявление Ирины Верещук о необходимости выхода гражданских лиц с территории завода, отметила, что ВС РФ не раз подчеркивали, что гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. По словам дипломата, мировые лидеры могут в данном случае помочь только одним – убедить всех находящихся на заводе воспользоваться возможностью выхода.

Ранее Ириня Верещук заявила, что на "Азовстали" остаются около тысячи гражданских лиц и примерно пятьсот военных, получивших ранения.