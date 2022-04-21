Лишенный мандата украинский депутат Кива попросил у Путина гражданство России и поклялся защищать ее как свою Родину

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21 апреля 2022, 14:38

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Лишенный мандата депутат украинской Верховной Рады Илья Кива попросил у президента Владимира Путина гражданство России и поклялся защищать ее как свою Родину.

«Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину», — говорится в открытом письме Путину, которое Кива разместил в Telegram.

Ранее в четверг сообщалось, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление украинского чиновника Алексея Данилова по поводу необходимости атаки Крымского моста.