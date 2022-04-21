Песков: в Кремле вызвало вопросы заявление Зеленского, что он не видел представленный Россией проект документа по урегулированию

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21 апреля 2022, 13:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле вызвало вопросы заявление главы Украины Владимира Зеленского, что он не видел представленный Российской Федерацией проект документа по урегулированию. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле вызвало вопросы заявление Зеленского, что он не видел представленный Москвой проект документа по урегулированию, удивляет, что ему не докладывали об этом», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что украинские боевики, которые блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в городе Мариуполе.