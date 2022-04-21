Спикер Госдумы Володин: сейчас Россия возвращает себе и активы, и территории

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21 апреля 2022, 12:43

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

В настоящий момент Российская Федерация возвращает себе и активы, и территории. С соответствующим заявлением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить <…> У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — отметил Володин в ходе обсуждения в парламенте заморозки золотовалютных резервов Центрального банка за рубежом.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что никакой дефолт России не грозит.