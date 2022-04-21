Глава Центробанка Набиуллина: никакой дефолт России не грозит

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21 апреля 2022, 11:46

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool / globallookpress.com

Никакой дефолт Российской Федерации не грозит. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит», — процитирована глава регулятора в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Клеман Бон, занимающий должность государственного секретаря при французском министерстве иностранных дел, высказал точку зрения, согласно которой эмбарго на импорт нефти из РФ необходимо ввести в ближайшие недели.