Бывший депутат Рады Илья Кива выступил за присоединение Украины к России после окончания спецоперации

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21 апреля 2022, 10:08

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил за присоединение Украины к России после завершения спецоперации, которую Москва осуществляет с 24 февраля. Соответствующий пост экс-парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«Украина после окончания специальной военной операции должна стать неотъемлемой частью Российской Федерации, чтобы исключить повторения оккупации Западом и нового возрождения нацизма, несущего угрозу всему живому», — отметил Кива.

Как сообщалось ранее в четверг, глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что подразделения республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на город Харьков.