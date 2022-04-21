МИД РФ: Москва прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Украиной

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21 апреля 2022, 09:11 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Украиной. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран», — процитирован в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства, глава второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что представители киевской стороны пытаются затянуть переговорный процесс с Россией.