Рамзан Кадыров: «Азовсталь» в Мариуполе 21 апреля перейдет под полный контроль армии России

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21 апреля 2022, 08:28

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя, 21 апреля перейдет под полный контроль российской армии. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Завтра, вернее, сегодня уже, до обеда или после обеда, “Азовсталь” будет полностью подконтрольна Вооруженным силам Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы. Только нужно время. И все», — говорится в аудиосообщении, появившемся минувшей ночью в Telegram-канале Кадырова.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал смыслом специальной операции Москвы на Украине предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение жителей Донбасса.