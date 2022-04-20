Зеленский сообщил, что готов к обмену пленных россиян «в любом формате»

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20 апреля 2022, 21:26 Источник: Общественная служба новостей

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Киев готов к любым форматам обмена пленных россиян на своих военнослужащих и мирных граждан, которые находятся сейчас в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.

Он заявил, что готов к диалогу с Россией по этому вопросу.

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных <...> Мы готовы ради наших людей как военных, так и гражданских на любой формат обмена», - сказал Зеленский.

13 апреля украинский президент предложил России обменять задержанного политика, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен к российским войскам украинцев.