Вице-спикер Сейма Литвы Миталас: снос советских памятников не делает жизнь литовцев свободнее и счастливее

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20 апреля 2022, 18:53

Советский памятник в Литве, Vertsyjas.com/ globallookpress.com

Тотальный снос памятников советских времён в Литве не принёс республике пользы и не сделал лучше жизнь её граждан. Такое заявление сделал вице-спикер Сейма республики Витаутас Миталас.

«На мой взгляд, в Литве нет критической ситуации необходимости сноса памятников советского времени, при которой, снеся что-то, мы, мол, станем жить свободнее и счастливее», − цитирует слова политика портал радиостанции «Жиню радияс».

В своём комментарии к ретивому сносу исторических монументов в Литве Миталис добавил, что «сначала нужно подключить мозг, а потом включать бульдозер».

Как известно, за последние несколько дней в Литве вандалы осквернили два памятника советским солдатам. Официально запрещено празднование Дня Победы.