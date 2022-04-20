Вице-спикер Сейма Литвы Миталас: снос советских памятников не делает жизнь литовцев свободнее и счастливее

Тотальный снос памятников советских времён в Литве не принёс республике пользы и не сделал лучше жизнь её граждан. Такое заявление сделал вице-спикер Сейма республики Витаутас Миталас.
«На мой взгляд, в Литве нет критической ситуации необходимости сноса памятников советского времени, при которой, снеся что-то, мы, мол, станем жить свободнее и счастливее», − цитирует слова политика портал радиостанции «Жиню радияс».
В своём комментарии к ретивому сносу исторических монументов в Литве Миталис добавил, что «сначала нужно подключить мозг, а потом включать бульдозер».
Как известно, за последние несколько дней в Литве вандалы осквернили два памятника советским солдатам. Официально запрещено празднование Дня Победы.