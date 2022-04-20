Bloomberg: Байден выделит еще 800 млн долларов на военную помощь Украине

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20 апреля 2022, 19:02 Источник: ТАСС

Противотанковый комплекс Javelin, Volodymyr Tarasov/globallook.com

В ближайшее время администрация Джо Байдена может объявить еще об одном пакете военной помощи Украине, аналогичном тому, что был предоставлен неделю назад. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду агентство Bloomberg.

Как рассказали источники агентства, содержание нового пакета будет идентично предыдущему.

13 апреля Байден в телефонном разговоре с Зеленским сообщил ему о выделении 800 млн долларов на вооружения и поддержку Украины. Пакет военной помощи включал в себя в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 40 тысяч артиллерийских снарядов, 18 гаубиц, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin, 300 барражирующих снарядов Switchblade.