Глава МО Китая: если вопрос Тайваня решится неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения КНР и США

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20 апреля 2022, 16:13

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, Jun Zhenhua / globallookpress.com

Если вопрос Тайваня решится неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения Китая и Соединенных Штатов. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Глава МО Китая: если тайваньский вопрос будет решен неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между КНР и США», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель руководителя китайского МИД Лэ Юйчэн отметил, что Пекин намерен и впредь укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой.