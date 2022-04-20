Сыновья Порошенко не вернулись на Украину после начала СВО

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20 апреля 2022, 15:06

Дети Порошенко, poroshenko/ twitter.com/ Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не может похвастаться, что его сыновья влились в защитники страны после начала ВС России спецоперации по демилитаризации. Информацию об этом на странице в соцсети сообщил бизнесмен Сеяр Куршутов, сославшись на собственные источники.

Информатор сообщил, что ещё 24 декабря прошлого года на новогодний отдых уехал народный депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Алексей Петрович Порошенко. Отбыл рейсом Киев – Цюрих и до сих пор не вернулся.

Опять же бизнесмен отметил, что Алексей Порошенко находится в Лондоне вместе с младшим братом Михаилом. «Мне жаль родителей, воспитавших таких «защитников», − подытожил Куршутов.