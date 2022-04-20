Спикер МИД России Захарова: Москва утратила доверие к украинским переговорщикам

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20 апреля 2022, 11:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

«США и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому говорить о самостоятельности Зеленского не приходится, заявила Захарова. Она добавила, что РФ утратила доверие к украинским переговорщикам», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее в среду, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что еврейское государство подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.