Спикер МИД России Захарова: Москва утратила доверие к украинским переговорщикам

Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.
«США и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому говорить о самостоятельности Зеленского не приходится, заявила Захарова. Она добавила, что РФ утратила доверие к украинским переговорщикам», — пишет Telegram-канал ТАСС.
Как сообщалось ранее в среду, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что еврейское государство подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.