Посол Бен Цви: Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского

Аргументы Недели → Политика 13+

20 апреля 2022, 11:14 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил Александр Бен Цви, посол еврейского государства в Москве.

«Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского, сообщил посол в РФ. Он добавил, что делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил Владимиру Зеленскому поступить по-мужски и обменять себя на украинских военных, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.