Начальник НЦУО РФ Мизинцев призвал Киев приказать засевшим на «Азовстали» военным сдаться

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев вечером во вторник призвал власти Украины отдать военным, засевшим на заводе "Азовсталь", приказ сдаться.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что Министерство обороны РФ еще раз призывает официальный Киев проявить благоразумие и отдать боевикам приказ прекратить бессмысленное сопротивление и выйти по гумкоридорам.

По мнению начальника НЦУО РФ, украинские власти, вероятнее всего, цинично запретят сделать это тем, кто остался на территории "Азовстали", однако призвал командиров украинских подразделений и самих военных принять решение сдаться в целях сохранения своих жизней.