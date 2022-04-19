Пентагон в ближайшие сутки отправит семь самолетов с военной помощью Украине

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19 апреля 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

В ближайшие сутки из Соединенных Штатов Америки будут отправлены семь самолетов с военной помощью Украине. Соответствующую информацию вечером во вторник, 19 апреля, предоставили в Пентагоне.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства сообщил, что в следующие 24 часа ожидаются семь рейсов из США на украинскую территорию.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в минувшие выходные четыре самолета с военной помощью Украине были отправлены из Штатов.