Политолог Казаков выразил мнение, что Байден не станет «наступать на грабли» Трампа в вопросе Китая

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19 апреля 2022, 18:59 Источник: Свободная пресса

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков заявил, что президент США Джо Байден не станет "наступать на грабли" своего предшественника Дональда Трампа.

Кирилл Казаков, комментируя угрозу Госдепа "серьезных последствий" по отношению к КНР, отметил, что Пекин вряд ли изменит свою позицию из-за "окрика" властей Соединенных Штатов Америки.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти Китая ожидают "серьезные последствия", если страна будет поставлять вооружения для РФ или предоставлять помощь в обход санкций.

Кирилл Казаков в разговоре со "Свободной прессой" выразил мнение, что позиция Пекина по отношению к Москве вряд ли изменится, хотя допустил, что отдельные китайские компании могут воздержаться от работы с Российской Федерацией.

Политолог добавил, что Штаты не смогут ввести полномасштабное ограничение против всей экономики КНР, а также напомнил, что у Дональда Трампа был подобный негативный опыт, который не привел ни к чему хорошему. "То есть, китайскую экономику он не задушил, американскую не поднял, а дипломатические осложнения были очень тяжелыми", – заметил специалист и предположил, что Джо Байден не захочет повторять ошибки своего предшественника.