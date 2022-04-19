Медведев заявил, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 17:54 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что усиление НАТО у границ страны – это уже не фигура речи, вследствие чего Москва должна быть готова к вероятной агрессии.

Дмитрий Медведев уточнил, что в текущих условиях необходимо, в частности, наращивать систему, которая дает возможность обеспечивать Россию самыми современными видами вооружения.

Для этого, по словам заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации требуется надежная, высокотехнологичная и мощная техника, причем как военного, так и двойного назначения.