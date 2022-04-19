Медведев заявил, что против России ведется экономическая война

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19 апреля 2022, 17:40 Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что против страны ведется экономическая война. По словам политика, речь в настоящий момент идет уже не просто о санкциях.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в настоящий момент находится на особом положении, поскольку продолжается беспрецедентное давление на страну. По словам зампредседателя Совбеза РФ, фактически речь идет не о санкциях, а об экономической войне.

Медведев уточнил, что Россия к этому готовилась, а также добавил, что задушить экономику страны и изолировать ее от мира не получится ни у кого.