Медведев заявил, что против России ведется экономическая война

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что против страны ведется экономическая война. По словам политика, речь в настоящий момент идет уже не просто о санкциях.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в настоящий момент находится на особом положении, поскольку продолжается беспрецедентное давление на страну. По словам зампредседателя Совбеза РФ, фактически речь идет не о санкциях, а об экономической войне.
Медведев уточнил, что Россия к этому готовилась, а также добавил, что задушить экономику страны и изолировать ее от мира не получится ни у кого.