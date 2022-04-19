Россия объявила четырех сотрудников посольства Австрии persona non grata

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19 апреля 2022, 17:04 Источник: МИД России

флаг Австрии, pixabay.com

Российская Федерация объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии. Соответствующая информация содержится в опубликованном во вторник заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Согласно последним данным, 19 апреля в МИД России вывали посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, которому был заявлен протест в связи с объявлением четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике персона нон грата.

Четыре сотрудника австрийского посольства в РФ были объявлены персона нон грата в качестве ответной меры. Они должны покинуть российскую территорию до конца дня 24 апреля.