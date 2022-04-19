Россия объявила persona non grata сотрудников посольства Бельгии в Москве

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19 апреля 2022, 15:37 Источник: МИД России

флаг Бельгии, pixabay.com

Российская сторона объявила нежелательными персонами сотрудников посольства Бельгии в Москве в качестве ответной меры. Соответствующая информация содержится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Согласно последним данным, 19 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Королевства Бельгия Марк Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи с решением бельгийских властей о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений на территории Бельгии.

Михельсену сообщили, что сотрудники посольства страны в Москве были объявлены персонами нон грата, вследствие чего они должны покинуть РФ до конца дня 3 мая.