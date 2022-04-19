Песков сообщил, что Кремле посмотрели видео с просьбой Медведчука об обмене: реакции пока нет

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19 апреля 2022, 13:11 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле посмотрели распространенное Службой безопасности Украины видео, на котором оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, задержанный на прошлой неделе, просит президентов Путина и Зеленского обменять его на украинских граждан.

«Видели. Никакой реакции на настоящий момент нет», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Опубликовавший в понедельник видео с обращением Медведчука телеграм-канал РИА Новости, обратил внимание, что политик использует в нем терминологию Киева. Например, называет украинских военных, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя», и утверждает, что из города невозможно выйти, несмотря на неоднократные предложения и гарантии от министерства обороны России.