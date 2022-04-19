Bloomberg: Евросоюз создаст фонд для финансирования восстановления Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 11:14 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Евросоюз намерен создать трастовый фонд, который будет финансировать восстановление Украины, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, речь может идти о сотнях миллиардов евро. Как предполагается, фонд будет финансировать инвестиции в экономику страны и реформы - «по согласованию с правительством Украины».

Bloomberg пишет, что вопрос создания фонда в ближайшие несколько недель будет широко обуждаться лидерами европейских стран и США.

Как сообщалось ранее, во вторник запланировано общение по каналам видеосвязи президента США Джо Байдена с главами европейских стран. В ходе разговора будет обсуждаться помощь Украине и новые санкции в отношении РФ.