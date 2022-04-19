Джо Байден обсудит с лидерами европейских государств меры по поддержке Украины и давлению на Россию

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19 апреля 2022, 07:54 Источник: ТАСС

Президент США Джозеф Байден, White House/globallook.com

Президент США Джо Байден, как следует из его графика на вторник, проведет по защищенной видеосвязи переговоры с союзниками и партнерами по ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Как следует из сообщения, Байден намерен обсудить с европейскими лидерами дальнейшую поддержку Украины и усилия, «направленные на привлечение России к ответственности». Сообщается, что переговоры начнутся в 9.45 утра (16.45 по времени Москвы) и пройдут в закрытом для прессы режиме.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своих планах обсудить во вторник с Джо Байденом и главами европейских государств новые антироссийские санкции.