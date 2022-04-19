Бывший депутат Верховной рады Кива считает, что власти Украины хотят его убить, и намерен просить убежище в России

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19 апреля 2022, 09:47 Источник: Telegram

Илья Кива, Pavlo Bagmut/globallook.com

Экс-депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил власти Украины в намерении расправиться с ним и сообщил, что намерен официально просить политического убежища в России.

Накануне генпрокуратура Украины обратилась к Москве с требованием выдать Киву, который находится сейчас в России.

«Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном - их желании меня убить», - написал Кива в своем телеграм-канале.

Бывший депутат считает, что его преследуют «за публичное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения».

Кива заявил, что власть Украины «устраивает массовое уничтожение украинского народа», и «совершает террористические акты против мирных граждан».

«В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», - написал экс-депутат.