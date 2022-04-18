Депутат Хамзаев об идее запретить показ проектов от «Квартал-95»: «Зеленский - экстремист и террорист»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 апреля 2022, 18:27

фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил идею рекомендовать российским каналам запретить показ проектов от связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским студии «Квартал-95».

Парламентарий в беседе с RT сказал: «Зеленский для меня как для гражданина Российской Федерации является экстремистом и террористом. Для меня это международный преступник».

Султан Хамзаев подчеркнул, что Зеленский потворствует нарушению всех международных правил и преступлениям Вооруженных сил Украины, в том числе неприемлемому отношению украинских солдат к военнопленным.

По словам депутата Госдумы, «наши каналы — государственные, частные — оплачивают эту интеллектуальную собственность, владельцем которой является именно Зеленский, а также обогащается через это», доходы идут напрямую в его карман. Хамзаев категорически против этого.

Контент студии «Квартал-95», по его мнению, не должен покупаться российскими телеканалами». На имя министра культуры РФ Ольги Любимовой направлен запрос провести тщательный анализ и рекомендовать российским каналам запретить показ проектов от связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским компании.

По мнению Хамзаева, глава Минкульта должна «поставить жирную точку в этом вопросе».