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18 апреля 2022, 15:49

фото: pixabay.com

Российский эксперт, кандидат технических наук Александр Власов думает, что Германия не сможет полностью отказаться от сотрудничества с российской корпорацией "Газпромом" и поставок энергоресурсов из России.

Власов назвал главной причиной, почему ФРГ не станет отказываться от российского газа - экономика, а альтернативных поставщиков, которые могли бы восполнить все необходимые объемы, нет, и, скорее всего, не будет.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine раскрыл планы Германии по добыче сланцевого газа, чтобы совсем прекратить импорт газа из России.

Общественность в Германии забеспокоилась, так как стране грозит серьезный экологический урон.

Российский эксперт выразил мнение, что власти европейских стран, продолжающие нагнетать антироссийскую истерию, сейчас загоняют себя в угол все больше, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Жители стран ЕС напуганы из-за экономических проблем и рекордной инфляции, также их волнуют возможные экологические катастрофы из-за отказа от российского газа и добычи сланцевого.

Позже в Берлине уточнили, что Германия пока не готова отказаться от российских энергоресурсов, а на разработку месторождений сланцевого газа и получение разрешений потребуются годы.