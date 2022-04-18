Премьер-министр Японии Кисида и президент Швейцарии Кассис условились продолжать санкционную политику против РФ

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18 апреля 2022, 14:57 Источник: ТАСС

премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL/Keystone Press Agency

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис в рамках переговоров в Токио договорились продолжать санкционную политику в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Согласно последней информации, Фумио Кисида подчеркнул, что к настоящему моменту возникла "острая необходимость" в единении мирового сообщества на фоне событий на Украине. Премьер добавил, что Токио хочет выработать подход к вышеуказанному вопросу в тесном сотрудничестве с руководством Швейцарии, поскольку эта страна является важным партнером Японии.

Политики договорились продолжать жесткие санкционные меры против Российской Федерации.