Посол России в Вашингтоне Антонов сообщил, что американские конгрессмены отказываются встречаться с ним

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18 апреля 2022, 13:31 Источник: РИА "Новости"

посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в понедельник заявил, что с момента избрания президентом США Джо Байдена он получает отказы от конгрессменов на предложения провести встречи.

Анатолий Антонов уточнил, что посольство Российской Федерации в настоящий момент поддерживает "технические" контакты с администрацией Джо Байдена, однако контактов с высокопоставленными американскими чиновниками "не хватает".

Дипломат выразил мнение, что подобная ситуация не может сохраняться вечно, поскольку Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество" по целому ряду вопросов.