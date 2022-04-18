Посол России в Вашингтоне Антонов сообщил, что американские конгрессмены отказываются встречаться с ним

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в понедельник заявил, что с момента избрания президентом США Джо Байдена он получает отказы от конгрессменов на предложения провести встречи.
Анатолий Антонов уточнил, что посольство Российской Федерации в настоящий момент поддерживает "технические" контакты с администрацией Джо Байдена, однако контактов с высокопоставленными американскими чиновниками "не хватает".
Дипломат выразил мнение, что подобная ситуация не может сохраняться вечно, поскольку Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество" по целому ряду вопросов.