Песков заявил, что спецоперация России на Украине идет по плану

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану.
Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что совсем недавно, будучи на космодроме, Владимир Путин сообщил, что СВО идет в соответствии с разработанным ранее планом.
По словам Пескова, одновременно со спецоперацией на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса Москвы и Киева.