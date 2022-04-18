Песков заявил, что спецоперация России на Украине идет по плану

Аргументы Недели → Политика 13+

18 апреля 2022, 13:13 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану.

Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что совсем недавно, будучи на космодроме, Владимир Путин сообщил, что СВО идет в соответствии с разработанным ранее планом.

По словам Пескова, одновременно со спецоперацией на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса Москвы и Киева.