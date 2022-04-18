МО РФ озвучило потери украинских войск и иностранных наёмников, бои на линии фронта набирают накал

Аргументы Недели → Армия 13+

18 апреля 2022, 12:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минобороны озвучило свои данные о потерях ВСУ и НГУ, а также о численности иностранных наёмников, прибывших воевать на Украину. Судя по информации МР ФР, ВСУ всё еще располагают авиацией. Прошедшая неделя ознаменовалась увеличением накала борьбы на полях сражений специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С особым ожесточением идут бои на подступах к Харькову, на Донбассе и в Мариуполе.



Всего, по данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.



В самом начале недели ВКС РФ применили гиперзвуковой аэробаллистический ракетный комплекс «Кинжал». В результате был уничтожен хорошо укреплённый командный пункт (КП) в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Всего за неделю высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены: две пусковых установки «Точка-У», четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО), тридцать три района сосредоточения скопления войск, вооружений и военной техники ВСУ; лагерь радикальной группировки «Правый сектор» (запрещён в России) в районе населенного пункта Новгородковка Донецкой области. Кроме того, дальней авиацией ВСК РФ было ликвидировано более 710 военнослужащих ВСУ и боевиков-националистов, свыше 70 единиц бронетехники, 25 грузовиков, 10 складов материально-технического обеспечения (МТО); два места дислокации националистических формирований. На юго-востоке Полтавы была сожжена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи. В Киеве та же участь постигла производственные корпуса бронетанкового завода, а в Николаеве - цеха ремонта военной техники. Кроме того, в Броварах (Киевской области) был уничтожен завод по производству боеприпасов.



Российские силы ПВО за неделю сбили четыре фронтовых истребителя: два Су-27 и два МиГ-29; один штурмовик Су-25 и один вертолёт Ми-8. Вдобавок к этому было уничтожено большое число беспилотных летательных аппаратов. Шедевром стал сбитый в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию Киеву западного вооружения. В период с 11 по 17 апреля хорошо поработала российская фронтовая авиация. На её счету: десять уничтоженных КП, восемь сожжённых РЛС, два - ЗРК: «Бук М1» и «Оса АКМ», четыре уничтоженные РСЗО, один склад ГСМ, 210 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, 23 склада боеприпасов, две уничтоженных артиллерийских батареи и 23 единицы бронетехники.



Черноморский флот отработал «Калибрами» по украинским военным целям. В результате уничтожено: девять складов боеприпасов, один капонир с самолётами, на миргородском аэродроме уничтожено четыре вертолёта: два Ми-8 и два Ми-24. Теми же «Калибрами» сожжены две крупные ремонтные мастерские, пять опорных пунктов, один КП, один штаб бригады, склад ГСМ. На аэродроме «Днепр» уничтожены: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2». В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» разрушены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.



Ракетные войска и артиллерия ВС РФ обстреляли 3274 скоплений живой силы и техники противника, 119 КП, шесть складов МТО, 101 опорных пункта, сожжена ЗРК С-300, 12 артиллерийских систем и 10 колонн автозаправщиков ГСМ. Под плотным артиллерийским огнём полностью погиб отряд польских наёмников численностью в 30 штыков. За минувшую неделю армейская авиация накрыла два района скопления живой силы и техники, девять опорных пунктов, 29 единиц бронетехники, 111 артиллерийских систем, большое число живой силы.



В то же время в Мариуполе остатки националистов из полка «Азов» (запрещён в России) были загнаны на территорию Азовстали. В начале недели была попытка прорыва отряда украинцев численностью около 100 штыков. В ходе боя около 50 из них погибли и 42 сдались в плен. Затем, сутками позже, ночью в прорыв пошли 1500 штыков из них сдались 1026, судьба остальных не известна. Днем (тех же суток) еще 134 украинских морпехов «подняли белый флаг». Были и другие попытки прорыва. Самая смешная — это, когда около 200 бойцов попытались пройти с боем из Приморского района в промзону Азовстали при том, что «Азовцы» ранее подорвали мост через реку Кальмиус, разделяющую вышеуказанные территории. Как пошедшие в прорыв «укропы» собирались её преодолевать (вплавь или по воздуху), непонятно.



На минувшей неделе полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» (запрещено в России) морской торговый порт Мариуполя. Город зачищен, очаг сопротивления остался только на Азовстали.



По данным Минобороны РФ, в городе на 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, запрещенные в России нацистские формирования «Азов», «Айдар» и «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники.



Общая численность гарнизона составляла порядка 8100 человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались 1464 украинских военнослужащих. По их свидетельствам, всего на территории «Азовстали» засело 2,5 тысячи бойцов. Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинских войск составили более 4000 человек. На 16 апреля безвозвратные потери ВСУ, по данным МО РФ, составили 23 367 человек.



На территории Азовстали находится до 400 иностранных наёмников. По данным Минобороны всего на Украину прибыло 6824 «солдата удачи» из 63 стран. В том числе: 1717 поляков, 1500 американцев, канадцев и румын, 300 британцев, столько же грузин, 193 боевика из протурецких сирийских исламистских групп. Штаб, так называемого «интернационального легиона обороны Украины», находится в городе Белая Церковь.

Сейчас на Украине осталось 4877 наёмников. Из них 1035 - уничтожено, а 912 убежали восвояси.



ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, поэтому продолжена практика формирования подразделений из уголовников. В Харькове создано три таких батальона: «Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2». Их укомплектовывают заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. В основном это сидельцы Алексеевской колонии. Но, далеко не весь этот специфический «резерв» исчерпан, в Харьковской области находится ещё 43 исправительных учреждения.



Вдобавок ко всему ВСУ решили уничтожить двумя ракетами ТРК «Точка-У» плотину Каховской ГЭС. Её разрушение приведёт к серьёзной экологической катастрофе и затоплению множества населённых пунктов. На этот раз хорошо сработали российские расчёты ПВО. Но, судя по всему, попытки уничтожить этот гидротехнический объект повторятся ещё не раз. Здесь размещения вокруг станции нескольких ЗРК и ЗРПК недостаточно. Необходимо либо выстраивать мощную систему защиты на большую глубину, включающую разведку (с широкой агентурной сетью, патрулями, разведгруппами, постоянным присутствием средств наблюдения в небе, в виде БПЛА или самолётов ДРЛО) и эшелонированную ПВО, либо надо отбрасывать противника на расстояние, превышающее боевой радиус ТРК «Точка-У».



