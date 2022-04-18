Спикер Кремля Песков: динамика переговоров России и Украины оставляет желать лучшего

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18 апреля 2022, 12:54

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Динамика переговоров между Российской Федерацией и Украиной оставляет желать лучшего. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего, украинская сторона не демонстрирует постоянства по согласованным моментам», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что МВД ДНР показало видео артиллерийского удара по группировке Вооруженных сил Украины, которая направлялась из морского порта города Мариуполя к металлургическому комбинату «Азовсталь».