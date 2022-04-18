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Российские военные уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин

, 10:54 Источник: РИА "Новости"

Российские военные уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин
здание Минобороны России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации России на Украине уничтожены более 2,3 тысячи украинских танков и других бронемашин.

По словам Игоря Конашенкова, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине были уничтожены 139 самолетов, 483 БПЛА, 250 ЗРК, 2 326 танков и прочих боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня.

Кроме того, российские военные ликвидировали 1 004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 184 единицы специальной военной автотехники.

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