Российские военные уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации России на Украине уничтожены более 2,3 тысячи украинских танков и других бронемашин.
По словам Игоря Конашенкова, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине были уничтожены 139 самолетов, 483 БПЛА, 250 ЗРК, 2 326 танков и прочих боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня.
Кроме того, российские военные ликвидировали 1 004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 184 единицы специальной военной автотехники.