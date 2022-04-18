За ночь российские войска уничтожили шестнадцать украинских военных объектов

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18 апреля 2022, 10:32 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение ночи высокоточными ракетами с воздуха были уничтожены шестнадцать военных объектов Украины.

По словам Игоря Конашенкова, среди ликвидированных военных объектов значатся пять командных пунктов украинской стороны, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, которые находились в районах населенных пунктов Барвенково, Камышеваха, Гуляй Поле, Великомихайловка, Зеленое Поле и Николаев.