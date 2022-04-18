Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и призвал украинских боевиков сдаться

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18 апреля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что на Украине начинается "конкретная" спецоперация. Политик также подчеркнул, что украинским боевикам рекомендовано сдаться российским войскам.

Рамзан Кадыров уточнил, что после начала "конкретной" спецоперации России на Украине будет получен "конкретный" результат.

Глава Чечни добавил, обращаясь к украинцам, что если кто-то еще не смог сбежать, то это лучше сделать сейчас. По словам Кадырова следует идти туда, где находятся федеральные войска, которые "примут, накормят и напоят".