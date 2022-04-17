От украинской армии, сформированной к концу 2021 года, практически мало чего осталось

Аргументы Недели → Армия 13+

17 апреля 2022, 18:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стороны продолжают концентрацию сил на основных участках противостояния. Есть признаки того, что от той армии, которой Киев обладал до начала специальной операции практически мало чего осталось. Вместе с тем, российское командование до сих пор не предпринимает никаких решительных действий, чтобы пресечь снабжение украинских войск по железной дороге. Обладая безраздельным господством в небе, бомбардировщики ВКС РФ могут быстро парализовать всякое перемещение украинских воинских эшелонов. Информация собрана из различных телеграмм-каналов и блогов.

Тяжёлые бои идут севернее Харькова. ВСУ укрепляют город, совершенствуют оборону, пополняют свои формирования личным составом, вооружениями и боеприпасами. На Донбассе очень жарко в районе Попасной и на южных окраинах Рубежного.

Войска ВСУ нависают над Изюмом с востока, а это прямая угроза для правого фланга и тыла российской группировке, действующей в данном секторе специальной операции. Идут бои местного значения в остальных пунктах Горловско- Угледарской дуги и далее на территории Запорожской области. В Мариуполе, очаги сопротивления остаются только на территории Азовстали, здесь по различным данным обороняются от 2000 до 2500 бойцов полка «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация) из них около 400 — это иностранные наёмники.

Отмечается, что киевский режим продолжает поставлять на линию фронта, пополнение живой силой, технику, вооружение, боеприпасы и прочее по железной дороге, и делает это практически беспрепятственно. Российская авиация по непонятной причине не бомбит украинские воинские эшелоны. Обладая безраздельным господством в небе, бомбардировщики ВКС РФ могут в считанные сутки парализовать всякое перемещение украинских воинских железнодорожных эшелонов. По информации, полученной из открытых источников, страны запада наращивают поставки вооружения киевскому режиму, что однозначно сказывается на ходе самой операции. Получается, что за всё придётся отдуваться сухопутным войскам РФ и республик Донбасса.

Есть, правда, признаки того, что от той армии, которой Киев обладал до начала спец операции практически мало чего осталось.

Военнослужащие сил ЛНР и ДНР свидетельствуют, что в последнее время среди погибших украинских солдат всё чаще встречаются резервисты, призванные по всеобщей мобилизации уже входе специальной военной операции. Это значит, что основной кадровый состав ВСУ в значительном числе уже выбит. Нехватка хорошо обученных солдат и надёжно сколоченных войсковых формирований должна уже в ближайшем будущем сказаться.

В блогосфере появилась информация о примерных потерях ВСУ она несколько отличается от официальных данных Минобороны РФ, которое считает, что украинская армия потеряла 23 367 бойцов убитыми. В сети есть данные о более 30 000 (и до 40 тыс.) погибших украинских солдатах различных силовых ведомств. Значительная часть умерших не зарегистрирована, есть безымянные захоронения, кого-то разнесло в куски, другие погребены под завалами, некоторые неопознанные, так и остались лежать на поле боя. Что касается бойцов территориальной обороны, их гибель во многих случаях вообще не учитывают. Они не попадают ни в статистику военных потерь, ни в статистику жертв среди мирного населения.