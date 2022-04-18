ВСУ уничтожили фермерское хозяйство в Запорожской области «Точкой-У»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 апреля 2022, 11:06 Источник: Радио Sputnik

«Точка-У», фото: DPR Press Service/via Globallookpress.com

ВСУ в населенном пункте Токмак Запорожской области уничтожили «Точкой-У» фермерское хозяйство, сообщает радио Sputnik со ссылкой на министерство обороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что «удар был предположительно нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частным хозяйственным постройкам предназначенными для обеспечения работы местного фермерского хозяйства и жилым домам фермеров».

По словам очевидца — хозяина построек, удар был нанесён в 00.17. Было слышно «три хлопка». Уничтоженное здание строили около 10 лет, а восстановлением, по мнению фермера, заниматься никто не будет, поэтому он назвал оставшиеся обломки «музеем войны».