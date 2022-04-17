Медведев в ответ на слова фон дер Ляйен о дефолте России пообещал дефолт для всей Европы

Аргументы Недели → Политика 13+

17 апреля 2022, 19:08 Источник: Telegram

Дмитрий Медведев, фото с сайта Кремля.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что государственный дефолт в России неизбежен.

Назвав фон дер Ляйен «европейской тетей Урсулой», Медведев описал, чем закончится для Европы российский дефолт. По его мнению, он может обернуться дефолтом Европы: «и моральным, и, вполне вероятно, материальным».

«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», - написал Медведев.

Он посоветовал руководству Евросоюза ожидать «мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской».

Медведев считает, что после этого «брюссельским теткам и дядькам» придется сменить риторику. Иначе «на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою».