Премьер Италии Драги рассказал, что Путин в ответ на его призыв ускорить встречу с Зеленским заявил: «время еще не пришло»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 апреля 2022, 16:43 Источник: "Московский комсомолец"

Премьер-министр Италии Марио Драги, IMAGO/R4924_italyphotopress/globallook.com

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги сообщил ему, что время встречи с Зеленским «пока не пришло». Об этом Драги рассказал в интервью газете Corriere Della Sera.

Итальянский премьер сообщил журналистам, что во время телефонного разговора просил Путина как можно быстрее организовать встречу с Зеленским, чтобы остановить кровопролитие в Украине. По его словам, он обращался с этой просьбой несколько раз. Однако каждый раз российский лидер отвечал, что «время еще не пришло».

В этом же интервью, Драги заявил, что Италия в рамках санкционной политики предложила Евросоюзу ввести потолок цен на российский природный газ.